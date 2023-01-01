Список стран в НАТО на 2023 год, сколько стран входят в НАТО

НАТО - военно-политический блок, образованный в 1949 году. Объединяет многие страны Европы, США и Канаду.
Расшифровка на русском
НАТО (North Atlantic Treaty Organization) - Организация Североатлантического договора.
Список стран НАТО
В НАТО в 2023 году входят 31 страна.
1949 - Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция.
1952 - Греция, Турция.
1955 - Германия.
1982 - Испания
1999 - Венгрия, Польша, Чехия.
2004 - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония.
2009 - Албания, Хорватия.
2017 - Черногория.
2020 - Северная Македония.
2023 - Финляндия