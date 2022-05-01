Страны, входящие в НАТО. Список стран НАТО 2022, расшифровка на русском





НАТО - военно-политический блок, образованный в 1949 году. Объединяет многие страны Европы, США и Канаду.



Расшифровка на русском



НАТО (North Atlantic Treaty Organization) - Организация Североатлантического договора.



Список стран НАТО



В НАТО в 2022 году входят 30 стран.



1949 - Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция.



1952 - Греция, Турция.



1955 - Германия.



1982 - Испания



1999 - Венгрия, Польша, Чехия.



2004 - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония.



2009 - Албания, Хорватия.



2017 - Черногория.



2020 - Северная Македония.