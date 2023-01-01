Где находится Индонезия на карте Азии, карта Индонезии

Карта ИндонезииИндонезия - государство в Юго-Восточной Азии, крупнейшая страна региона по территории и численности населения. Справка Столица - Джакарта. Население Индонезии - 270 203 человек. Валюта - индонезийская рупия.
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