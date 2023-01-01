Где находится Головчино на карте Белгородской области

Карта села Головчино
Головчино - село в Грайворонском районе Белгородской области, находится на левом берегу Ворсклы. Справка Население - 4621 человек. Расстояние до Белгорода по трассе - 55 км. Расстояние до границы с Украиной - 10 км.
Авторитетное издание The Hockey News составило пятерку лучших хоккеистов каждой из 31-й команды НХЛ за всю историю. «Спортивное обозрение» выбрало лучшего из лучших.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
Чемпионат мира по биатлону в 2023 году состоится с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе.
Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.