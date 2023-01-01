Где находится Головчино на карте Белгородской области





Карта села Головчино









Головчино - село в Грайворонском районе Белгородской области, находится на левом берегу Ворсклы.



Справка



Население - 4621 человек.



Расстояние до Белгорода по трассе - 55 км.



Расстояние до границы с Украиной - 10 км.