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Где находится Головчино на карте Белгородской области



Головчино на карте Белгородской области

Карта села Головчино

Карта села Головчино

Головчино - село в Грайворонском районе Белгородской области, находится на левом берегу Ворсклы.

Справка

Население - 4621 человек.

Расстояние до Белгорода по трассе - 55 км.

Расстояние до границы с Украиной - 10 км.









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