Золотая Балка - село в Нововоронцовском районе Херсонской области. Справка Основано - в 1780 году. Население - 1681 человек. Расстояние до Херсона по трассе - 152 км.
Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартовал в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.
Правильное питание спортсмена одно из важных условий повышения его физической подготовки и спортивного мастерства. Правильное питание помогает предотвратить преждевременно наступающее утомление.