Приведена на карте граница России и Украины на сегодняшний день с учетом вхождения в РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Какой спортивный костюм лучше приобрести для спортивных тренировок или для прогулок на природе? Чтобы облегчить вам выбор, предлагаем вашему вниманию список лучших брендов спортивной одежды.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартовал в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.