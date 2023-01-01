Граница России и Украины на карте 2023





На карте указана граница России и Украины в 2023 году с учетом вхождения в Российскую Федерацию Крыма в 2014 году, а также Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в сентябре 2022 года.



Примерная протяженность границы между двумя странами составляет более 2000 км. Сухопутная граница во времена СССР между РСФСР и УССР имела длину 1974 км.



Протяженность границы с Украиной: Брянская область - 350 км, Курская область - 245 км, Белгородская область - 540 км.



Сегодня со стороны России с Украиной граничат Брянская, Курская и Белгородские области, а также четыре новые территории.