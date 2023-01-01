Граница России и Украины в 2023 году на карте

На карте указана граница России и Украины 2022 года с учетом вхождения в РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 23 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.
В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимали участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определили обладателя Кубка Стэнли.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимали участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, прошел с 22 февраля по 11 июня.