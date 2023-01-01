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Граница Украины и России в 2023 году на карте



Граница России и Украины 2022

На карте указана граница России и Украины 2022 года с учетом вхождения в РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.









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