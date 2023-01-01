Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Карта Украины с областями и городами на русском, граница с Россией



Карта Украины, граница с Россией 2023

Приведена карта Украины с областями на 2023 год. До 2022 года в состав страны входили 24 области.

Столица Украины - Киев, в котором на начало 2022 года проживало почти 3 млн жителей. Всего население Украины составляло на тот момент 40 997 тыс. человек.

Самые большие области по площади - Одесская (33 314 квадратных км.), Днепропетровская (31 923), Черниговская (31 903).

Самые большие области по населению - Донецкая область (4160 тыс. жителей на 2019 год), Днепропетровская (3200 тыс.), Харьковская область (2673 тыс.).

Термин «Западная Украина» включают территории восьми областей - Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской, Волынской (Луцк), Ровненской, Черновицкой, Хмельницкой и Закарпатской (Ужгород).

На карте указана граница России и Украины в 2023 году с учетом вхождения в Российскую Федерацию Крыма в 2014 году, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в сентябре 2022 года.

Примерная протяженность границы между двумя странами составляет более 2000 км. Сухопутная граница во времена СССР между РСФСР и УССР имела длину 1974 км.

Протяженность границы с Украиной: Брянская область - 350 км, Курская область - 245 км, Белгородская область - 540 км.

Сегодня со стороны России с Украиной граничат Брянская, Курская и Белгородские области, а также четыре новые территории.









  • Карта Донецкой области ДНР с городами
  • Карта Брянской области, граница с Украиной
  • Карта Курской области с городами, граница с Украиной
  • Карта Белгородской области, граница с Украиной
    •




    Расписание 4-го этапа Гран-при России по фигурному катанию 2023

    Гран-при России по фигурному катанию 2023

    Четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Казани 11-12 ноября 2023 года.

    Обладатели «Золотого мяча» в футболе

    Обладатели Золотого мяча

    «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол».

    Расписание матчей КХЛ 2023/2024 сегодня

    КХЛ 2023 2024

    Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2023/2024 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля.

    Чемпионат России по футболу (РПЛ) в сезоне 2023/2024

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, РПЛ

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    «Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» сезона 2023/2024

    Эль класико Барселона Реал 28 октября 2023

    «Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».

    Лига чемпионов УЕФА сезона 2023/2024

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2023

    Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начался 19 сентября и завершится 13 декабря 2023 года.

    Кубок России по футболу 2023/2024

    Кубок России по футболу 2023 2024

    Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 25 июля по 1 ноября.









    Карта Украины с областями и городами на русском, граница с Россией
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 2 ноября 2023
    Турецкий сериал «Зимородок» (2 сезон): сколько серий, где смотреть онлайн
    Какой праздник 1 ноября 2023 года в России и мире
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 1 ноября 2023
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 31 октября 2023
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 30 октября 2023
    Разговоры о важном 30 октября 2023 года, 1-11 класс
    Турецкий сериал «Яркое пламя»: сколько серий, где смотреть онлайн
    Турецкий сериал «Клюквенный щербет» (2 сезон): сколько серий, где смотреть онлайн


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru