Карта Украины с областями и городами на русском, граница с Россией







Приведена карта Украины с областями на 2023 год. До 2022 года в состав страны входили 24 области.



Столица Украины - Киев, в котором на начало 2022 года проживало почти 3 млн жителей. Всего население Украины составляло на тот момент 40 997 тыс. человек.



Самые большие области по площади - Одесская (33 314 квадратных км.), Днепропетровская (31 923), Черниговская (31 903).



Самые большие области по населению - Донецкая область (4160 тыс. жителей на 2019 год), Днепропетровская (3200 тыс.), Харьковская область (2673 тыс.).



Термин «Западная Украина» включают территории восьми областей - Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской, Волынской (Луцк), Ровненской, Черновицкой, Хмельницкой и Закарпатской (Ужгород).



На карте указана граница России и Украины в 2023 году с учетом вхождения в Российскую Федерацию Крыма в 2014 году, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в сентябре 2022 года.



Примерная протяженность границы между двумя странами составляет более 2000 км. Сухопутная граница во времена СССР между РСФСР и УССР имела длину 1974 км.



Протяженность границы с Украиной: Брянская область - 350 км, Курская область - 245 км, Белгородская область - 540 км.



Сегодня со стороны России с Украиной граничат Брянская, Курская и Белгородские области, а также четыре новые территории.



















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