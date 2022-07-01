Новые территории России 2022 - карта ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области

В 2022 году были подписаны договоры о вхождении в состав России четырех новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской области.
Справка
Донецкая область - ДНР
Центр - Донецк.
Площадь - 26 517 квадратных км.
Население - 4 100 тыс. человек.
Луганская область - ЛНР
Центр - Луганск.
Площадь - 26 683 квадратных км.
Население - 2 121 тыс. человек.
Запорожская область
Центр - Запорожье.
Площадь - 27 183 квадратных км.
Население - 1 636 тыс. человек.
Херсонская область
Центр - Херсон.
Площадь - 28 461 квадратных км.
Население - 1 000 тыс. человек.