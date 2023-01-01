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Новые территории России



Присоединение к России 2022

В 2022 году были подписаны договоры о вхождении в состав России четырех новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской области.

Справка

Донецкая область - ДНР

Центр - Донецк.

Площадь - 26 517 квадратных км.

Население - 4 100 тыс. человек.

Луганская область - ЛНР

Центр - Луганск.

Площадь - 26 683 квадратных км.

Население - 2 121 тыс. человек.

Запорожская область

Центр - Запорожье.

Площадь - 27 183 квадратных км.

Население - 1 636 тыс. человек.

Херсонская область

Центр - Херсон.

Площадь - 28 461 квадратных км.

Население - 1 000 тыс. человек.









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