Бирюч - село в Валуйском районе Белгородской области России, находится в верховье речки Козинки. Справка Население - 221 человек. Расстояние до границы с Украиной - 9 км.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.
Какой спортивный костюм лучше приобрести для спортивных тренировок или для прогулок на природе? Чтобы облегчить вам выбор, предлагаем вашему вниманию список лучших брендов спортивной одежды.