Хортица - крупнейший остров на Днепре, расположен в черте города Запорожье. Справка Длина - 12,5 км. Ширина - 2,5 км. Население - 221 человек. В 2007 году Хортица названа одним из «Семи чудес Украины».
В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.