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Где находится остров Хортица на карте Запорожья


Остров Хортица на карте Запорожской области

Карта острова Хортица

Хортица - крупнейший остров на Днепре, расположен в черте города Запорожье.

Справка

Длина - 12,5 км.

Ширина - 2,5 км.

Население - 221 человек.

В 2007 году Хортица названа одним из «Семи чудес Украины».









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