Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Где находится Киев на карте Украины, карта Киева


Где находится Киев?

Где находится Киев на карте Украины

Карта Киевской области

Карта Киевской области

Карта центра Киева

Карта центра Киева

Киев - столица и самый крупный город Украины, расположен на реке Днепр.

Справка

Основан - 6-10 века.

Население - 2 954 тыс. человек.

Расстояние до Москвы по трассе - 857 км.









  • Где находится Запорожье на карте Украины, карта Запорожской области
  • Где находится Днепропетровск на карте Украины, карта Днепропетровска
  • Где находится Харьков на карте Украины, карта Харькова
  • Где находится Бровары на карте Киевской области
  • Где находится Ирпень на карте Киевской области. Карта Ирпени
    •




    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 31 октября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 31 октября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей РФПЛ 2022/2023 и турнирная таблица. 16-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Когда начнется ЧМ-2022 по футболу, расписание чемпионата мира 2022 в Катаре, турнирная таблица

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Гран-при России по фигурному катанию 2022. Расписание на 29 и 30 октября. Где смотреть прямые трансляции

    Гран-при России по фигурному катанию 2022

    С 29 по 30 октября в Сочи во Дворце спорта «Айсберг» пройдет второй этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.











    Где находится Днепрогэс на карте Украины, карта и фото Днепрогэс в Запорожье
    Где находится Киев на карте Украины, карта Киева
    Карта Украины с границами областей 2022 и городами на русском
    Граница России и Украины 2022 на карте
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 31 октября 2022
    Народные приметы на 31 октября 2022
    Курс евро ЦБ РФ на 31 октября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 31 октября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Какой праздник 31 октября 2022. Какой церковный праздник в России
    Разговоры о важном 31 октября 2022, материалы для классного часа
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru