Где находится Киев?







Карта Киевской области







Карта центра Киева







Киев - столица и самый крупный город Украины, расположен на реке Днепр.



Справка



Основан - 6-10 века.



Население - 2 954 тыс. человек.



Расстояние до Москвы по трассе - 857 км.