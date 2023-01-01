Где находится Киев на карте Украины, карта Киевской области

Карта Киевской областиКарта центра КиеваКиев - столица и самый крупный город Украины, расположен на реке Днепр. Справка Основан - 6-10 века. Население - 2 954 тыс. человек. Расстояние до Москвы по трассе - 857 км.
Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
С 11 по 15 января в Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023.
С 12 по 15 января в Сыктывкаре пройдет шестой этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023.