Где находится Щебекино?







Щебекино на карте Белгородской области







Щебекино - административный центр Шебекинского района Белгородской области России.



Справка



Основан - в 1713 году.



Население - 39 680 человека.



Расстояние до Белгорода по трассе - 36 км.