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Где находится Щебекино на карте Белгородской области России


Где находится Щебекино?

Щебекино на карте России

Щебекино на карте Белгородской области

Щебекино на карте Белгородской области

Щебекино - административный центр Шебекинского района Белгородской области России.

Справка

Основан - в 1713 году.

Население - 39 680 человека.

Расстояние до Белгорода по трассе - 36 км.









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