Где находится Щебекино на карте Белгородской области

Где находится Щебекино?Щебекино на карте Белгородской областиЩебекино - административный центр Шебекинского района Белгородской области России. Справка Основан - в 1713 году. Население - 39 680 человека. Расстояние до Белгорода по трассе - 36 км.
В понедельник, 17 октября, авторитетное французское издание «Франс футбол» назвало обладателя «Золотого мяча» 2022 года.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.
С 22 по 23 октября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» пройдет первый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.
«Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол».