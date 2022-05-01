Где находится Сеул на карте, где во время давки на Хэллоуин погибли 146 человек

146 человек погибли в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина. Инцидент произошел в районе Итхэвон, где ежегодно проводится большое количество вечеринок по случаю этого праздника. Давка начала образовываться в узком переулке недалеко от отеля Hamilton. Переулок, выходящий на более широкую улицу, отличается тем, что дорога там спускается вниз и сужается.







Сеул на карте Южной Кореи







Карта Сеула







Сеул - столица и крупнейший город Южной Кореи, один из ведущих финансовых центров Восточной Азии.



Справка



Основан - в 1394 году.



Население - 9 668 465 человек.



Часовой пояс: UTC+9.