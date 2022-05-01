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Где находится Сеул на карте, где во время давки на Хэллоуин погибли 146 человек


146 человек погибли в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина. Инцидент произошел в районе Итхэвон, где ежегодно проводится большое количество вечеринок по случаю этого праздника. Давка начала образовываться в узком переулке недалеко от отеля Hamilton. Переулок, выходящий на более широкую улицу, отличается тем, что дорога там спускается вниз и сужается.

Южная корея на карте Азии

Сеул на карте Южной Кореи

Сеул на карте Южной Кореи

Карта Сеула

Карта Сеула

Сеул - столица и крупнейший город Южной Кореи, один из ведущих финансовых центров Восточной Азии.

Справка

Основан - в 1394 году.

Население - 9 668 465 человек.

Часовой пояс: UTC+9.









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    Где находится Сеул на карте, где во время давки на Хэллоуин погибли 146 человек
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