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Где находится Сеул на карте мира, карта Сеула в Южной Корее


Южная корея на карте Азии

Сеул на карте Южной Кореи

Сеул на карте Южной Кореи

Карта Сеула

Карта Сеула

Сеул - столица и крупнейший город Южной Кореи, один из ведущих финансовых центров Восточной Азии.

Справка

Основан - в 1394 году.

Население - 9 668 465 человек.

Часовой пояс: UTC+9.









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