



Сеул на карте Южной Кореи







Карта Сеула







Сеул - столица и крупнейший город Южной Кореи, один из ведущих финансовых центров Восточной Азии.



Справка



Основан - в 1394 году.



Население - 9 668 465 человек.



Часовой пояс: UTC+9.