Сеул на карте Южной КореиКарта СеулаСеул - столица и крупнейший город Южной Кореи, один из ведущих финансовых центров Восточной Азии. Справка Основан - в 1394 году. Население - 9 668 465 человек. Часовой пояс: UTC+9.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.
С 29 по 30 октября в Сочи во Дворце спорта «Айсберг» пройдет второй этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.