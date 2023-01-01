Где находится Сеул на карте мира, карта Сеула

Сеул на карте Южной КореиКарта СеулаСеул - столица и крупнейший город Южной Кореи, один из ведущих финансовых центров Восточной Азии. Справка Основан - в 1394 году. Население - 9 668 465 человек. Часовой пояс: UTC+9.
Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.
Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
Чемпионат России по биатлону в 2023 году начнется 23 февраля этапом в Ижевске и завершится 6 апреля в Увате.