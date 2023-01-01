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Где находится Сеул на карте мира, Сеул на карте Южной Кореи



Южная корея на карте Азии

Сеул на карте Южной Кореи

Сеул на карте Южной Кореи

Карта Сеула

Карта Сеула

Сеул - столица и крупнейший город Южной Кореи, один из ведущих финансовых центров Восточной Азии.

Справка

Основан - в 1394 году.

Население - 9 668 465 человек.

Часовой пояс: UTC+9.









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