



Павловка - село в Марьинском районе Донецкой области - Донецкая народная республика.



Справка



Основан - в 1842 году.



Население - 2 505 человек.



Расстояние до Донецка по трассе - 71 км.



Расстояние до Угледара по трассе - 4 км.