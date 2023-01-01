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Где находится Снигиревка на карте Николаевской области



Снигиревка на карте Николаевской области Украины

Снигиревка под Херсоном

Снигиревка - город в Баштанском районе Николаевской области Украины.

Справка

Основан - в 1812 году.

Население - 12 432 человека.

Расстояние до Николаева по трассе - 71 км.

Расстояние до Херсона по трассе - 54 км.









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