Где находится Геническ на карте Херсонской области, карта Геническа





Карта Геническа







Геническ - город в Херсонской области, административный центр Генического района.



Справка



Основан - в 1784 году.



Население - 18 889 человек.



Расстояние до Херсона по трассе - 204 км.



Расстояние до Мелитополя по трассе - 101 км.