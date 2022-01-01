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Где находится Геническ на карте Херсонской области, карта Геническа


Геническ на карте Херсонской области

Карта Геническа

Карта Геническа

Геническ - город в Херсонской области, административный центр Генического района.

Справка

Основан - в 1784 году.

Население - 18 889 человек.

Расстояние до Херсона по трассе - 204 км.

Расстояние до Мелитополя по трассе - 101 км.









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