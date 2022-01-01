Где находится Майорск на карте Донецкой области, ДНР

Майорск - небольшое поселение к северу от Горловки, состоящее из нескольких улиц.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
С 12 по 13 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет четвертый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 788. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 13 шайб.
Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.