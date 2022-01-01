Где находится улица Истикляль на карте Стамбула, где произошел взрыв 13 октября

Улица Истикляль - одна из самых популярных пешеходных улиц в Стамбуле, расположенная в районе Бейоглу. Улица начинается на площади Таксим и идет по направлению к заливу Золотой Рог. Длина улицы - 1,4 км.
Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе в присутствии 68 тысяч зрителей обыграли Аргентину со счетом 4:2.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
С 12 по 13 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет четвертый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.