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Где находится Алешки на карте Херсонской области, карта города Алешки


Алешки на карте Херсонской области

Карта города Алешки

Карта города Алешки

Алешки - город в Херсонской области, расположен на левом берегу реки Днепр.

Справка

Основан - в 1711 году.

Население - 24 639 человек.

Расстояние до Херсона по трассе - 18 км.









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    Где находится Алешки на карте Херсонской области, карта города Алешки
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