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Где находится Пшеводув на карте Польши, расстояние до границы с Украиной



Пшеводув на карте Польши

Пшеводув на границе Польши и Украины

Пшеводув на границе Польши и Украины

Пшеводув -  село в Польше, расположенное в Люблинском воеводстве и недалеко от границы с Украиной.

Справка

Население - 530 человек.

Расстояние до границы с Украиной - 6 км.









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