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Где находится Стальной Конь на карте Орловской области


Стальной Конь на карте

Стальной Конь на карте Орловской области

Стальной Конь на карте Орловской области

Стальной Конь на карте Орла

Стальной Конь на карте Орла

Стальной Конь - поселок в Орловской области России, расположен в 1,5 км от северной границы города Орла.

Справка

Население - 667 человек.

Расстояние до Орла по трассе - 12 км.









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