



Белая Березка на карте Брянской области







Карта поселка Белая Березка







Белая Березка - поселок городского типа в Трубчевском районе Брянской области.



Справка



Основан - в 1915 году.



Население - 5 886 человек.



Расстояние до Брянска по трассе - 131 км.