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Где находится Белая Березка на карте Брянской области



Белая Березка на карте России

Белая Березка на карте Брянской области

Белая Березка на карте Брянской области

Карта поселка Белая Березка

Карта поселка Белая Березка

Белая Березка - поселок городского типа в Трубчевском районе Брянской области.

Справка

Основан - в 1915 году.

Население - 5 886 человек.

Расстояние до Брянска по трассе - 131 км.









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