Макеевка на карте ДонецкаМакеевка - город в Донецкой области - Донецкой народной республике, город-спутник Донецка. Справка Население - 338 968 человек. Расстояние до Донецка по трассе - 16 км.
Телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре будут вести федеральный канал Матч ТВ и телеканал Матч Футбол 1.
Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 27 ноября.