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Где находится Макеевка на карте Донецкой области, ДНР



Макеевка на карте Донецкой области, ДНР

Макеевка на карте Донецка

Макеевка на карте Донецка

Макеевка - город в Донецкой области - Донецкой народной республике, город-спутник Донецка.

Справка

Население - 338 968 человек.

Расстояние до Донецка по трассе - 16 км.









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