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Где находится взорвавшийся дом в Тымовском на Сахалине, фото дома



Тымовское на карте Сахалина

Фото разрушенного дома в поселке Тымовское 19 ноября

Фото разрушенного дома в поселке Тымовское

Фото разрушенного дома в поселке Тымовское

Тымовское - поселок в Сахалинской области в центральной части острова Сахалин.

Справка

Основан - в 1880 году.

Население - 8 629 человек.









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    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

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    С 19 по 20 ноября в Самаре пройдет пятый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

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    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 27 ноября.

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    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.









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