



Карта Сватово







Сватово - административный центр Сватовского района Луганской области, ЛНР.



Справка



Основан - в 1660 году.



Население - 16 905 человек.



Расстояние до Луганска по трассе - 154 км.



Расстояние до Северодонецка по трассе - 76 км.