Где находится Сватово на карте Луганской области, ЛНР

Сватово - административный центр Сватовского района Луганской области, ЛНР. Справка Основан - в 1660 году. Население - 16 905 человек. Расстояние до Луганска по трассе - 154 км. Расстояние до Северодонецка по трассе - 76 км.
На странице представлено расписание матчей чемпионата мира по футболу на 20 ноября 2022 года.
Телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре будут вести федеральный канал Матч ТВ и телеканал Матч Футбол 1.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.
С 19 по 20 ноября в Самаре пройдет пятый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.