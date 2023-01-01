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Где находится Сватово на карте Луганской области



Сватово на карте Луганской области

Карта Сватово

Карта Сватово

Сватово - административный центр Сватовского района Луганской области, ЛНР.

Справка

Основан - в 1660 году.

Население - 16 905 человек.

Расстояние до Луганска по трассе - 154 км.

Расстояние до Северодонецка по трассе - 76 км.









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