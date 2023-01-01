Где находится Сватово на карте Луганской области

Карта СватовоСватово - административный центр Сватовского района Луганской области, ЛНР. Справка Основан - в 1660 году. Население - 16 905 человек. Расстояние до Луганска по трассе - 154 км. Расстояние до Северодонецка по трассе - 76 км.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне Национальной хоккейной лиги 2022/2023. Результаты игр, состав команды.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
С 19 по 20 января 2023 года в Москве на ЦСКА Арене пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию.
Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.