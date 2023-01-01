Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Где находится Водяное на карте Донецкой области



Водяное на карте Донецкой области, ДНР

Водяное на карте Донецка

Водяное на карте Донецка

Водяное - село в Волновахском районе Донецкой области - Донецкой народной республике.

Справка

Население - 19 человек.

Расстояние до Донецка по трассе - 19 км.









  • Где находится Красногоровка на карте Донецкой области
  • Где находится Новомихайловка на карте Донецкой области
  • Где находится Клещеевка на карте Донецкой области
  • Где находится Дружковка на карте Донецкой области
  • Где находится Яковлевка на карте Донецкой области
  • Где находится Павловка под Угледаром на карте Донецкой области
  • Где находится Кодема на карте Донецкой области
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 13 марта

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2023

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Расписание матчей РПЛ 2022/2023, турнирная таблица, 20-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Турнирная таблица плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Лига чемпионов УЕФА 2022/2023: расписание трансляций матчей

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Расписание матчей Кубка России по футболу 2022/2023

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.









    Карта Финляндии, граница Финляндии и России
    Где находится Кострома на карте России
    Где находится Курск на карте России
    Где находится Калининград на карте России
    Где находится Львов на карте Украины
    Где находится Мелитополь на карте Запорожской области
    Где находится Черногория на карте мира, карта Черногории
    Где находится Киргизия на карте Азии, карта Киргизии
    Где находится КНДР на карте мира
    Где находится газопровод «Ямал-Европа» на карте


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru