Марганец - город Никопольском районе Днепропетровской области Украины. Справка Основан - в 1938 году. Население - 44 тыс. человек. Расстояние до Днепропетровска по трассе - 106 км.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ.
На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 на 28 ноября, который проводится под эгидой ФИФА, расписание трансляций и время начала игр чемпионата мира в Катаре.
С 1 по 4 декабря в Увате пройдет второй этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Тюменской области.