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Где находятся на карте аэродромы «Дягилево» и «Энгельс»



Авиабазы Дягилево и Энгельс


Дягилево - аэродром, расположенный на западной окраине Рязани.

Энгельс - аэродром ВКС России вблизи города Энгельс Саратовской области.









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