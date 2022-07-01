Где находятся на карте аэродромы «Энгельс» и «Дягилево» на карте России

Дягилево - аэродром, расположенный на западной окраине Рязани. Энгельс - аэродром ВКС России вблизи города Энгельс Саратовской области.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
С 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в канадских городах Галифакс и Монктон пройдет 47-й молодежный чемпионат мира по хоккею.
С 22 по 25 декабря 2022 года в Красноярске пройдет чемпионат России по фигурному катанию.
С 5 по 8 января в Поклюке пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Словении.
С 24 по 25 декабря в Рязани пройдет третий этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023.