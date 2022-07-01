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Где находятся на карте аэродромы «Энгельс» и «Дягилево» на карте России



Авиабазы Дягилево и Энгельс


Дягилево - аэродром, расположенный на западной окраине Рязани.

Энгельс - аэродром ВКС России вблизи города Энгельс Саратовской области.









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