Аэродром Курск - Восточный на карте КурскаКурск - Восточный им. М.И. Гуревича - аэродром совместного базировнаия, расположенный в 7 км к востоку от центра Курска.
Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ.
На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, который проводится под эгидой ФИФА и время начала игр чемпионата мира в Катаре.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
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