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Где находится Клинцы на карте Брянской области



Клинцы на карте Брянской области России

Карта города Клинцы

Карта города Клинцы

Клинцы - административный центр Клинцовского района Брянской области.

Справка

Основан - в 1707 году.

Население - 63 059 человек.

Расстояние до Брянска по трассе - 175 км.









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