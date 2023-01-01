Где находятся Клинцы на карте Брянской области России

Карта города КлинцыКлинцы - административный центр Клинцовского района Брянской области. Справка Основан - в 1707 году. Население - 63 059 человек. Расстояние до Брянска по трассе - 175 км.
Телетрансляции с чемпионата мира по хоккею 2023 в Латвии и Финляндии будут вести федеральный канал Матч ТВ и телеканалы Матч Страна и Матч Игра.
В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
Чем фитнес-браслет отличается от смарт-часов? Рассказываем об основных различиях между двумя популярными разновидностями умных устройств.