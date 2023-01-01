Где находятся Клинцы на карте Брянской области

Карта города КлинцыКлинцы - административный центр Клинцовского района Брянской области. Справка Основан - в 1707 году. Население - 63 059 человек. Расстояние до Брянска по трассе - 175 км.
Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
С 11 по 15 января в Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023.
С 12 по 15 января в Сыктывкаре пройдет шестой этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023.