Яковлевка на карте ДонецкаЯковлевка - село в Ясиноватском районе Донецкой области - Донецкой народной республике. Справка Население - 969 человек. Расстояние до Донецка по трассе - 9 км.
Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Москве на ЦСКА Арене
С 22 по 25 декабря 2022 года в Красноярске пройдет чемпионат России по фигурному катанию.
На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, который проводится под эгидой ФИФА и время начала игр чемпионата мира в Катаре.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе обыграли Аргентину со счетом 4:2.