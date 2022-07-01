Где находится Кемерово на карте России, карта Кемерово

Карта КемеровоКемерово - город в России, административный центр Кемеровской области - Кузбасса. Справка Основан - в 1701 году. Население - 557 тыс. человек. Расстояние до Москвы по трассе - 3651 км. Расстояние до Новосибирска по трассе - 261 км.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
С 5 по 8 января в Поклюке пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Словении.
С 24 по 25 декабря в Рязани пройдет третий этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023.
С 22 по 25 декабря 2022 года в Красноярске пройдет чемпионат России по фигурному катанию.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.