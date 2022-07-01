Где находится Кемерово на карте России, карта Кемерово





Карта Кемерово







Кемерово - город в России, административный центр Кемеровской области - Кузбасса.



Справка



Основан - в 1701 году.



Население - 557 тыс. человек.



Расстояние до Москвы по трассе - 3651 км.



Расстояние до Новосибирска по трассе - 261 км.