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Где находится Кемерово на карте России



Где находится Кемерово на карте России

Карта Кемерово

Карта Кемерово

Кемерово - город в России, административный центр Кемеровской области - Кузбасса.

Справка

Основан - в 1701 году.

Население - 557 тыс. человек.

Расстояние до Москвы по трассе - 3651 км.

Расстояние до Новосибирска по трассе - 261 км.









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