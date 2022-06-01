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Где находится Дорожнянка на карте Запорожской области



Дорожнянка на карте Запорожской области

Дорожнянка - село в Гуляйпольском районе Запорожской области.

Справка

Основано - в 1922 году.

Население - 332 человека.

Расстояние до Запорожья по трассе - 58 км.









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