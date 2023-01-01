Где находится Макеевка на карте Донецкой народной республики

Макеевка на карте ДонецкаМакеевка - город в Донецкой области - Донецкой народной республике, город-спутник Донецка. Справка Население - 338 968 человек. Расстояние до Донецка по трассе - 16 км.
Многие известные российские спортсмены после травмы колена были вынуждены пропустить важные в их карьере международные турниры.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
С 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в канадских городах Галифакс и Монктон пройдет 47-й молодежный чемпионат мира по хоккею.
Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.
С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Швейцарии, Германии и Италии пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».